Украли, чтобы продать: жители Солигорска похитили кабель и оставили без телевидения несколько домов

10 октября в милицию сообщили о том, что в одном из жилых многоквартирных домов в Солигорске похищен оптоволоконный кабель. В результате без телевещания на некоторое время остался почти весь микрорайон.
Фото из архива
– При проведении оперативно-розыскных мероприятий солигорские оперативники вышли на двоих местных жителей 25 и 37 лет. Проникнув в подвальное помещение, мужчины срезали и похитили кабель. Сумма причиненного ущерба составила почти 900 рублей. Похищенное они собирались продать, но не успели. Кабель был изъят, – прокомментировали sb.by в ГИОС Солигорского РОВД.
Младший из подозреваемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, работает электрогазосварщиком на одном из предприятий города, его сообщник безработный и не имеет постоянного места жительства.
Действия подозреваемых квалифицированы как кража, совершенная группой лиц. 25 октября в отношении солигорчан было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК.