Украли, чтобы продать: жители Солигорска похитили кабель и оставили без телевидения несколько домов

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– прокомментировали sb.by вМладший из подозреваемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, работает электрогазосварщиком на одном из предприятий города, его сообщник безработный и не имеет постоянного места жительства.Действия подозреваемых квалифицированы как кража, совершенная группой лиц. 25 октября в отношении солигорчан было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК.