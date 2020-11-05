Личность бобруйчанина, который проник на склад и вынес оттуда кондиционер, несколько металлических и межкомнатных дверей и другое имущество, эксперты установили по следу пальца. Первыми сигнал о хищении приняли сотрудники милиции Первомайского района Бобруйска.
Главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская рассказала, что для выяснения всех обстоятельств кражи на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз:
– Было установлено, что одна из дверей здания открыта путем отжатия замка. Внутри складского помещения, по словам потерпевшего, некоторые вещи находятся не на своих местах, а кондиционер, несколько металлических и межкомнатных дверей и другое имущество вовсе отсутствует.
На месте происшествия специалисты Бобруйского МРО ГКСЭ обнаружили пять следов обуви, также изъяли окурок сигареты и запорное устройство с двери. После обработки дактилоскопическими порошками различных поверхностей специалисту удалось выявить два следа рук на зеркалах. Изъятые следы были оперативно направлены в УГКСЭ по Могилевской области для проверки по базе автоматизированной дактилоскопической информационной системы. В результате выяснилось: один из следов оставлен ранее судимым неработающим 33-летним бобруйчанином. Данная информация была передана в органы внутренних дел.
Бобруйский межрайотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. У подозреваемого изъята часть похищенного имущества. Следствием устанавливаются иные обстоятельства преступления. По данному уголовному делу следователем назначен ряд экспертиз.
Фото предоставлены УГКСЭ по Могилевской области
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Украл двери и кондиционер: вора из Бобруйска идентифицировали по следу пальца
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