Украл двери и кондиционер: вора из Бобруйска идентифицировали по следу пальца

рассказала, что для выяснения всех обстоятельств кражи на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз:На месте происшествия специалисты Бобруйского МРО ГКСЭ обнаружили пять следов обуви, также изъяли окурок сигареты и запорное устройство с двери. После обработки дактилоскопическими порошками различных поверхностей специалисту удалось выявить два следа рук на зеркалах. Изъятые следы были оперативно направлены в УГКСЭ по Могилевской области для проверки по базе автоматизированной дактилоскопической информационной системы. В результате выяснилось: один из следов оставлен ранее судимым неработающим 33-летним бобруйчанином. Данная информация была передана в органы внутренних дел.Бобруйский межрайотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. У подозреваемого изъята часть похищенного имущества. Следствием устанавливаются иные обстоятельства преступления. По данному уголовному делу следователем назначен ряд экспертиз.Фото предоставлены УГКСЭ по Могилевской области