Украинцы требуют от президента отменить скандальный приказ о постановке женщин на воинский учет

Активисты назвали ситуацию "безобразием" и "издевательством над женщинами".Напомним, на минувшей неделе стало известно, что в Украине вступил в силу приказ минобороны со списком из 35 отраслей и профессий, представительницы которых должны до конца 2022 года встать на воинский учет. Документ коснется сотен тысяч украинок, в том числе беременных и с грудными детьми. Все, кто не встанет на учет, не смогут устроиться на работу.