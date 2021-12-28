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  2. Украинцы требуют от президента отменить скандальный приказ о постановке женщин на воинский учет

Украинцы требуют от президента отменить скандальный приказ о постановке женщин на воинский учет

Соответствующая петиция появилась на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского и набрала необходимые 25 тысяч голосов, пишет РИА Новости


Активисты назвали ситуацию "безобразием" и "издевательством над женщинами". 

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что в Украине вступил в силу приказ минобороны со списком из 35 отраслей и профессий, представительницы которых должны до конца 2022 года встать на воинский учет. Документ коснется сотен тысяч украинок, в том числе беременных и с грудными детьми. Все, кто не встанет на учет, не смогут устроиться на работу. 
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Фото: РЕЙТЕР
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