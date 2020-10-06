Украинцы считают, что с каждым новым президентом жить в Украине становится все хуже

Глава правления центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева отмечает кризис власти и президентской должности в Украине по результатам проведенного социологического опроса «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов».
«Осознание обществом кризиса власти сегодня практически объединяет Украину», – сказала Балакирева на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник во время презентации социологического опроса.
Согласно опросу, в сентябре 64,8% респондентов были безусловно или скорее согласны с тем, что с каждым следующим президентом жизнь в Украине становится хуже, скорее и безусловно не согласны с таким утверждением 27,0% опрошенных, затруднились ответить 8,2%.
«Для меня эти результаты скорее свидетельствуют о кризисе власти как таковом и кризисе президентской должности, роли президента в обществе как такового, потому что... видите, суммарно почти 65%, то есть две трети согласились с утверждением, что с каждым президентом в Украине жизнь ухудшается... Интересно то, что достаточно единое мнение, независимо от региона, хотя есть определенные расхождения. Но тем не менее более половины даже в Западном регионе (55,8% – ИФ) согласились с таким мнением», – сказала Ольга Балакирева.
Как следует из презентации, 31,7% опрошенных в Западном регионе не согласны с утверждением, что с каждым следующим президентом жизнь становится хуже, 12,5% затруднились ответить.
В Центральном регионе Украины это мнение поддержали 66,3% опрошенных, не согласились с ним 28,1%, затруднились ответить 5,6%.
В Восточном регионе поддержали это утверждение 64,1%, не поддержали 27,8%, затруднились ответить 8,1%.
В Южном регионе 78,3% респондентов считают, что с каждым следующим президентом жизнь становится хуже, 16,0% не согласны с таким утверждением, 5,7% затруднились ответить.
На контролируемой Украиной территории Донбасса мнения разделились так: 65,9% согласны с этим высказыванием, 22,5% не согласны, 11,6% затруднились ответить.
По словам Балакиревой, вопрос «Согласны ли вы с тем, что с каждым следующим президентом жизнь становится хуже?» в социологическое исследование был включен впервые.
В ходе полевого этапа исследования 20–29 сентября было опрошено методом личного интервью по месту проживания респондента 3014 человек. Стандартная ошибка выборки составляет 1,1–1,9%, пишет capital.ua.
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Украинцы считают, что с каждым новым президентом жить в Украине становится все хуже
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