Украинцы, которые получили белорусское гражданство: для нас это сила и уверенность в завтрашнем дне

За последние 3 месяца 1200 человек, прибывших из Украины в нашу страну, получили белорусское гражданство. Украинская семья, вторым которых стал Каменецкий район, в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказала, как поменялись их жизни и что они ценят в Беларуси.
Глава семейства Переходько, которая родом из города Канева в Черкасской области , рассказал, что на нашей земле они обрели новую родину, потому что "старая от них отказалась". Он добавил, что в тех местах "без войны война".
- Что такое человек, который живет без гражданства? Мы бежали от безысходности.
Его супруга добавила, что их жизнь здесь поменялась в лучшую сторону. А сын Роман Переходько, кстати, 28 декабря уже получит паспорт нового образца - ID карту. Парень в нашей стране нашел свою любовь и обрел семью, они получили жилье.
- Там была одна жизнь, здесь совсем другая. Тут есть перспективы, будущее и стабильность. Я думаю, что в Беларуси у меня большой потенциал, - подчеркнул он.
Белорусское гражданство, как рассказали украинцы, для них это сила, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.