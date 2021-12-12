Украинцы, которые получили белорусское гражданство: для нас это сила и уверенность в завтрашнем дне

Глава семейства Переходько, которая родом из города Канева в Черкасской области , рассказал, что на нашей земле они обрели новую родину, потому что "старая от них отказалась". Он добавил, что в тех местах "без войны война".Его супруга добавила, что их жизнь здесь поменялась в лучшую сторону. А сын Роман Переходько, кстати, 28 декабря уже получит паспорт нового образца - ID карту. Парень в нашей стране нашел свою любовь и обрел семью, они получили жилье.- подчеркнул он.Белорусское гражданство, как рассказали украинцы, для них это сила, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.