Украинский журналист: США выгодно развалить Евросоюз

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, – сказал Дмитрий Василец.Эксперт отметил, что Европе необходимо создать свои силы коллективной безопасности:Дмитрий Василец считает, что в будущем мы будем наблюдать неадекватные действия ЕС: