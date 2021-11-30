Украинский журналист: США выгодно развалить Евросоюз

Таким мнением поделился украинский журналист Дмитрий Василец в эфире телеканала «Беларусь 1».
– США системно поддерживает все начинания, в том числе возведение заборов на границе. Видимо, такая тактика им нравится, и они решили также надавить на своих европейских «коллег», которые в добровольно-принудительной форме должны периодически исполнять их указания. Вместо того чтобы укреплять Евросоюз, они действуют на его развал. Им это выгодно. В Брюсселе должны это понимать, – сказал Дмитрий Василец.
Эксперт отметил, что Европе необходимо создать свои силы коллективной безопасности:
– НАТО – это устаревшая организация, которая не выполняет функций прежде всего потому, что там есть влияние США.
Дмитрий Василец считает, что в будущем мы будем наблюдать неадекватные действия ЕС:
– Например, строительство стены вокруг Евросоюза, чтобы отгородиться от России, Беларуси, в общем, от всего того, что не нравится США. И скорее всего, те страны, у которых уровень суверенитета очень низкий, будут подвержены влиянию американцев.