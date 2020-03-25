Украинский журналист сравнил введение режима чрезвычайной ситуации в стране с концлагерем

Журналист украинского издания «НВ» Иван Верстюк высказался относительно введенного в стране режима чрезвычайной ситуации. «Если мы позволим коронавирусу вовлечь страну в годовую стагнацию — этого не простит общество и не простят избиратели. Поговорите с простыми людьми, они ждут окончания карантина. И если по объективным причинам карантин нужно продлить, что и было сделано сегодня Кабмином, то надо четко сказать, что в итоге он все-таки будет закончен, а власть сделает все, чтобы это случилось как можно раньше», — написал журналист.
Иван Верстюк обратил внимание на то, что в Украине 100 тысяч больных туберкулезом и 350 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией. Однако никто и не подумал вводить режим ЧС, чтобы предотвратить распространение этих куда более смертоносных болезней, чем коронавирус нового типа.
«Коронавирус отличается от привычных эпидемий лишь тем, что он может коснуться каждого. И это надо признать. Но зачем при столь сильных карантинных мерах еще и вводить режим чрезвычайной ситуации? Зачем устраивать транспортный коллапс, когда пациенты не могут даже добраться до поликлиник и больниц, чтобы пообщаться с медиками?» — задается вопросами журналист.
По его словам, введение чрезвычайной ситуации лишь усиливает панику в обществе, а в конечном итоге эту панику еще и придется лечить медикаментозно.
Кроме того, немаловажен и экономический аспект. «В сложном уравнении борьбы с пандемией COVID-19 присутствует не только количество инфицированных людей. В этом уравнении также присутствует показатель ВВП, курса гривны, инфляции и инвестиционной активности», — подчеркнул Иван Верстюк.
Подытоживая, он отметил, что это не первый кризис, который переживают в Украине. То есть почва для анализа и того, чтобы действовать иначе, есть. «Как? Хотя бы так, чтобы у украинцев не складывалось впечатление, что они попали в концлагерь», — резюмировал журналист.