Украинский журналист сравнил введение режима чрезвычайной ситуации в стране с концлагерем

Иван Верстюк обратил внимание на то, что в Украине 100 тысяч больных туберкулезом и 350 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией. Однако никто и не подумал вводить режим ЧС, чтобы предотвратить распространение этих куда более смертоносных болезней, чем коронавирус нового типа.— задается вопросами журналист.По его словам, введение чрезвычайной ситуации лишь усиливает панику в обществе, а в конечном итоге эту панику еще и придется лечить медикаментозно.Кроме того, немаловажен и экономический аспект., — подчеркнул Иван Верстюк.Подытоживая, он отметил, что это не первый кризис, который переживают в Украине. То есть почва для анализа и того, чтобы действовать иначе, есть., — резюмировал журналист.