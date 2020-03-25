Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+4 oC
USD: 2.58
EUR: 2.79
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Украинский журналист сравнил введение режима чрезвычайной ситуации в стране с концлагерем

Украинский журналист сравнил введение режима чрезвычайной ситуации в стране с концлагерем

Журналист украинского издания «НВ» Иван Верстюк высказался относительно введенного в стране режима чрезвычайной ситуации. «Если мы позволим коронавирусу вовлечь страну в годовую стагнацию — этого не простит общество и не простят избиратели. Поговорите с простыми людьми, они ждут окончания карантина. И если по объективным причинам карантин нужно продлить, что и было сделано сегодня Кабмином, то надо четко сказать, что в итоге он все-таки будет закончен, а власть сделает все, чтобы это случилось как можно раньше», — написал журналист.


Иван Верстюк обратил внимание на то, что в Украине 100 тысяч больных туберкулезом и 350 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией. Однако никто и не подумал вводить режим ЧС, чтобы предотвратить распространение этих куда более смертоносных болезней, чем коронавирус нового типа.

«Коронавирус отличается от привычных эпидемий лишь тем, что он может коснуться каждого. И это надо признать. Но зачем при столь сильных карантинных мерах еще и вводить режим чрезвычайной ситуации? Зачем устраивать транспортный коллапс, когда пациенты не могут даже добраться до поликлиник и больниц, чтобы пообщаться с медиками?» — задается вопросами журналист.

По его словам, введение чрезвычайной ситуации лишь усиливает панику в обществе, а в конечном итоге эту панику еще и придется лечить медикаментозно.

Кроме того, немаловажен и экономический аспект. «В сложном уравнении борьбы с пандемией COVID-19 присутствует не только количество инфицированных людей. В этом уравнении также присутствует показатель ВВП, курса гривны, инфляции и инвестиционной активности», — подчеркнул Иван Верстюк.

Подытоживая, он отметил, что это не первый кризис, который переживают в Украине. То есть почва для анализа и того, чтобы действовать иначе, есть. «Как? Хотя бы так, чтобы у украинцев не складывалось впечатление, что они попали в концлагерь», — резюмировал журналист.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
С начала этого года ГАИ Минской области задержала на дорогах 11 пьяных водителей мотоблоков
Джаред Лето напросился на шоу Насти Ивлеевой
МИД: более 4,3 тысячи белорусов была оказана помощь в возвращении на родину
Двадцать шестой день Великого поста. Блюдо дня
Акция «Во славу общей Победы!» прошла в Лепеле
Как выполняют строгие предписания в районных центрах гигиены и эпидемиологии, ФАПах
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Инны Макаровой
Украинский журналист сравнил введение режима чрезвычайной ситуации в стране с концлагерем
Звезда «Великолепного века» объяснила, почему сбежала из сериала
В технопарке Гродненского государственного университета имени Янки Купалы наладили 3D-печать деталей в промышленных масштабах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Умные, просыпайтесь!
Дизайнерский центр «Камволя» намерен открыть в 2020 году линию одежды Lemongrass
Путин из-за коронавируса перенес голосование по изменениям в Конституцию
Кочанова совершила рабочую поездку в ОАО «Камволь»
Более 60 белорусов остаются в аэропорту Внуково
Рапота: Беларуси и России важно согласовывать меры по борьбе с COVID-19 во избежание противоречий
Беларусь продлила разрешение на пребывание нескольким сербам
Пограничники задержали мужчину, пытавшегося нелегально попасть в Беларусь из Украины
В Минэкономики обсудили предложения бизнеса по обеспечению стабильной работы экономики страны
Верховный Суд допросил по «делу банкиров» экс-руководителя управления Департамента безопасности Беларусбанка Милованова
Белорусы, застрявшие в Гоа, вылетели в Москву
мнение
Сергей КАНАШИЦ
Мячики по вызову
Авторы
СКАНИРУЙТЕ