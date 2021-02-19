Так высказался украинский политолог Александр Семченко.
– Они рассчитывают сформировать международное лобби, которое выступит в защиту Бабарико, – отмечает украинский политолог Александр Семченко. – Для чего в Беларусь на этот суд едут европейские дипломаты? Для того, чтобы составить нужные отчеты и потом использовать их опять же для давления на Беларусь. У вас Бабарико будут кормить в СИЗО хоть черной икрой, а в отчетах напишут, что третью неделю голодом морят. Это ж такие лгуны, которые говорят то, что им велено.
Смотрите, был у нас один политузник Юрий Луценко, бывший министр внутренних дел. А ведь его тоже судили за должностные экономические преступления. И у него тоже, и у Тимошенко, в суде присутствовали дипломаты, американские, европейские послы. Постоянно давили на Януковича. Причем очень жестко. Взять тот же безвиз, которым очень гордится Петр Порошенко: его Украина должна была получить еще в 2012 году.
Еще любят санкции вводить – персональные, к примеру против судей, прокуроров, следователей и по всей вертикали. Будут усложнять жизнь гражданам Беларуси. Однако дипломатов и послов это не волнует, ведь деньги Бабарико лежат за границей и их контролирует ЕС. Поэтому эти деятели будут пытаться всячески политизировать судебный процесс. То есть будут рассказывать, что тут, мол, преследование политического оппонента, а не уголовное преследование коррупционера и вора.
Фото: vesti.ru
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Украинский политолог: «Защита бывшего топ-менеджера Белгазпромбанка Бабарико, дезинформируя общество, рассчитывает на давление Европы»
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