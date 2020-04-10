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  2. Украинский политолог привел в пример опыт Беларуси в борьбе с коронавирусом

Украинский политолог привел в пример опыт Беларуси в борьбе с коронавирусом

Карантин, введенный в Украине, стал сильным ударом по экономике государства, считает экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, его цитирует Украина.ру.

Фото: РИА Новости

По мнению Александра Охрименко, украинскому правительству следовало сосредоточить внимание на экономике и здравоохранении в условиях пандемии, а не на карантинных мерах. При этом его послабление уже не принесет роста экономики, поскольку многие предприятия просто прекратят существование.

— Сейчас официально 700 тысяч предприятий не работают — типа в карантине. Какая часть из этих 700 тысяч запустится, сложно сказать. Скорее всего, половина, а может, и значительно меньше. Приблизительно до 4 миллионов украинцев останутся без работы. Сейчас — 1,5 миллиона, — отметил экономист.

По словам Александра Охрименко, украинскому правительству надо было следовать примеру Беларуси.

— Что сделал Лукашенко? Он отменил большие скопления людей — это нормально. При этом экономика работает. При этом, несмотря на то, что Беларусь на порядок меньше, количество протестированных в восемь раз больше, чем в Украине. Он занялся тестами, врачами, больницами — тем, чем надо. И действительно, он — абсолютный молодец, — подытожил президент Украинского аналитического центра.

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