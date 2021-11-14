Украинский политолог о ситуации на границе: Беларусь выглядит достойно

Такое мнение в программе «Неделя» на телеканале СТВ, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, высказал украинский политолог Михаил Чаплыга:
- Данная ситуация больше спровоцирована Польшей. И тем политическим режимом, который сегодня царит в Польше. «Право и справедливость» – это очень консервативная правая партия, у нее наблюдалось сильнейшее падение рейтингов за последние полгода. И вдруг кризис с мигрантами. Они решили его раздуть, потому что он яйца выеденного не стоит по сравнению с тем потоком, который идет через Балканы, Грецию, через морские границы Италии и Испании. То есть вообще мизер по сравнению с тем, что происходит там. Но правящая партия в Польше решила там чуть ли не армию поднять, стратегические бомбардировщики – исключительно с целью поднять свои собственные рейтинги в глазах поляков на националистическом движении. Естественно, это вызвало недовольство в Германии, немцы уже высказали готовность принять этих беженцев у себя, если Польша не готова, и прекратить всю эту вакханалию на границе. Все эти комментарии, которые мы видим сегодня в западной прессе, говорят о том, что по большому счету главным зачинщиком выступает именно Польша. При этом конфликт носит внутриевропейский характер.
Беларусь же, по словам Михаила Чаплыги, попала в патовую ситуацию:
- Потому что, исходя из гуманитарных соображений, конечно, правильно было бы поставлять туда и еду, и медикаменты, и воду, и генераторы. Это такое иезуитство. Если власти Беларуси плюнут на них и скажут, что ваши проблемы, перебирайтесь, как хотите, тогда власти Беларуси обвинят в бесчеловечности. Если они начнут туда поставлять воду, еду, медикаменты и генераторы, скажут, что они спонсируют миграционный кризис. Любая ситуация будет использована против. Беларусь в данном случае просто выступила выгодным аргументом в руках поляков, чтобы вести свою войну с Германией. Честно говоря, в данном случае Беларусь достаточно достойно выглядит, потому что отстаивает свои собственные интересы, не собирается быть инструментом в руках поляков в борьбе с немцами.