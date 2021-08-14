Украинский политолог о сегодняшних беспорядках в Киеве: они стали тестом для нового руководства киевской полиции

Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, комментируя телеканалу ОНТ беспорядки, которые сегодня устроили возле офиса Владимира Зеленского в Киеве местные националисты. По мнению последних, власти страны готовятся к масштабной зачистке проукраинского общественно-политического поля и сдаче национальных интересов страны. Сыр-бор возник из-за того, что украинский президент планирует подписать документы по урегулирования ситуации на Донбассе и предоставить ему особый статус.







- Протест очень слабый, протестовал только национальный корпус, - комментирует Руслан Бортник. - Эту структуру, которую связывают с экс-министром внутренних дел господином Аваковым, практически не поддержали другие националистические организации. Масштабного протеста собрать не удалось. Хотя сегодняшний стал тестом, проверкой для нового руководства главного управления полиции в Киеве и для нового министра внутренних дел.

В ходе беспорядков ранения получили как минимум 7 полицейских и несколько нацгвардейцев. Среди радикалов, подчеркнули в эфире ОНТ, было довольного много молодых люди, которые на вид даже не дотягивают до совершеннолетних. Во время протестов в Киеве была замечена и незарегистрированная белорусская символика. Националисты афишировали, что сегодняшняя акция была лишь предупреждением.





deu@sb.by