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Украинские военные опровергли намерение уничтожать беженцев в случае прорыва границы

Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады уточнили, что будут уничтожать не беженцев, а лиц, которые могут себя за них выдавать, - сообщает ТАСС.


- Военнослужащие 61-й ОПЕБр ни в коем случае не будут применять оружие против беженцев. Вместе с тем под видом беженцев могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника, и именно для борьбы с ними предназначена наша часть, - говорится в заявлении пресс-службы бригады.

Напомним, что в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные не будут открывать огонь в случае попыток прорыва беженцев через границу. Он подчеркнул, что «это категорически запрещено».

Фото: pixabay.com
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