Украинские шахтеры готовы работать в Беларуси

"Выбирая между поездкой в Польшу на клубнику и поездкой в Беларусь на добычу калийных удобрений мы, естественно, выберем второй вариант, как бы нас не пытались остановить, какими бы репрессиями и неприятностями не угрожали", — говорится в коллективном письме, которое поступило в адрес редакции Фраза.
Письмо украинских горняков появилось в качестве ответа на заявление народного депутата Украины Михаила Волынца о том, что украинские шахтеры не будут работать вместо бастующих сотрудников «Беларуськалия». В нем, в частности, говорится:
«Михаил Волынец берет на себя смелость говорить от всей многотысячной армии украинских горняков, подписываясь как председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины. Хочется спросить у Михаила Яковлевича: а где был он в ту пору, когда украинские правительство принимало решение о закрытии украинских шахт и об увольнении шахтеров? Он говорит о принципиальной позиции по отношению к бастующим белорусам. А где его позиция в ситуации, когда сегодня открыто обсуждается вопрос о закрытии в 2021 году всех украинских шахт и об увольнении 90 тысяч сотрудников отрасли? Волынец разбрасывается словами от имени шахтеров. А он подумал о семьях шахтеров и о том, где они могут заработать на хлеб? Выбирая между поездкой в Польшу на клубнику и поездкой в Беларусь на добычу калийных удобрений мы, естественно, выберем второй вариант, как бы нас не пытались остановить, какими бы репрессиями и неприятностями не угрожали».
Также горняки отмечают, что активно изучают юридические аспекты возможного выезда на работу в Беларусь.
«В 90-е годы Михаил Волынец стал известен благодаря своей принципиальной позиции, защищая шахтеров и их трудовые права. Но он давно уже превратился в „небожителя“, который почивает на лаврах былой славы. Легко поучать и делать заявления, находясь двадцать лет в парламенте, кормясь из рук олигархов типа Юлии Тимошенко и Рината Ахметова, и не особо понимая, как живет обычный шахтёр», — резюмируют возмущённые горняки.
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Украинские шахтеры готовы работать в Беларуси
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