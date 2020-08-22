Украинские шахтеры готовы работать в Беларуси

Письмо украинских горняков появилось в качестве ответа на заявление народного депутата Украины Михаила Волынца о том, что украинские шахтеры не будут работать вместо бастующих сотрудников «Беларуськалия». В нем, в частности, говорится:Также горняки отмечают, что активно изучают юридические аспекты возможного выезда на работу в Беларусь.», — резюмируют возмущённые горняки.