Украинская оппозиция намерена начать процедуру импичмента Зеленского

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РИА Новости

Сопредседатель фракции Вадим Рабинович озвучил позицию партии с трибуны парламента:Напомним, ранее Владимир Зеленский издал указ, в котором ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который является владельцем этих каналов.Вышеперечисленные телеканалы являются оппозиционными к власти. Именно на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".