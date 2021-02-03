Украинская оппозиция намерена начать процедуру импичмента Зеленского

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила об инициировании процедуры импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это связано с его недавним решением закрыть ряд украинских телеканалов, сообщает РИА Новости.
Фото из архива РИА Новости
Сопредседатель фракции Вадим Рабинович озвучил позицию партии с трибуны парламента:
– Сегодня вы ударили в сердце демократии – в свободу слова. Существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей… Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который поиздевался над избирателями и страной.
Напомним, ранее Владимир Зеленский издал указ, в котором ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который является владельцем этих каналов.
Вышеперечисленные телеканалы являются оппозиционными к власти. Именно на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Опубликовано:
1688