43-летний житель Украины пытался ввезти амфетамин в чехле мобильного телефона. Запрещенное вещество ему якобы дала знахарка для лечения раны на спине, сообщает ГТК.
Сотрудники кинологической службы Гомельской таможни выявили амфетамин у гражданина Украины в пункте пропуска «Новая Гута». Мужчина был пассажиром легкового авто Renault, следовал транзитом через Беларусь и Литву.
При осуществлении таможенного контроля служебный пес указал на возможное наличие у него запрещенных веществ. Во время опроса гражданин уверял, что наркотики не употребляет и с собой их не имеет. Под чехлом его смартфона таможенники нашли пакет с белым порошкообразным веществом. В свое оправдание мужчина сказал, что получил порошок от знахарки и хотел использовать его для лечения раны.
Экспертом управления ГКСЭ по Гомельской области установлено, что порошкообразное вещество белого цвета является амфетамином – особо опасным психотропным веществом, не используемым в медицинских целях.
Украинец задержан. Гомельской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 328-1 УК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом или без.
Фото ГТК
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Украинец пытался ввезти амфетамин в чехле смартфона
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