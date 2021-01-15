Гражданина соседней страны 1967 года рождения задержали мозырские пограничники в населенном пункте Медведное Ельского района. Мужчина заявил, что пересек границу, чтобы найти в Беларуси работу.
Фото из архива БЕЛТА
– Его привлекли к административной ответственности и депортировали с запретом на въезд в нашу страну в течение ближайших двух лет, – сообщают в погранкомитете Беларуси.
Опубликовано:
350
Украинец нарушил пограничный режим, чтобы трудоустроиться в Беларуси
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter