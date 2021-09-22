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  2. Украина введет обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и педагогов

Украина введет обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и педагогов

Министерство здравоохранения Украины приняло решение ввести обязательную вакцинацию против коронавируса для чиновников и сотрудников сферы образования. Об этом во время сегодняшнего заседания правительства Украины сообщил его глава Дениис Шмыгаль, передает ТАСС. 


– Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 государственных чиновников и сотрудников сферы образования, – заявил он.

Глава ведомства Виктор Ляшко пояснил, что обязательные прививки от коронавируса предусмотрены для работников учебных заведений, сотрудников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

По его словам, в Украине уже привились медработники, военные, сотрудники МВД, Национальная гвардия, спасатели. 

– Их больше 80%. В других органах государственной власти, к сожалению, ситуация не такая позитивная. Поэтому предлагаем внедрить обязательные профилактические прививки, – добавил Ляшко.

Министр не исключает, что в государстве возможна принудительная вакцинация от коронавируса, и добавил, что ее применение к отдельным группам населения регулируется законом "О защите населения от инфекционных болезней".

По данным минздрава, в Украине, население которой составляет немногим более 41 млн человек, за время пандемии коронавирусная инфекция была диагностирована у 2 362 559 человек, выздоровели 2 235 668 жителей, скончались 55 161. С момента старта кампании вакцинации в стране полностью привились 5 246 164 человека.

Фото из архива БЕЛТА
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