Украина введет обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и педагогов

Министерство здравоохранения Украины приняло решение ввести обязательную вакцинацию против коронавируса для чиновников и сотрудников сферы образования. Об этом во время сегодняшнего заседания правительства Украины сообщил его глава Дениис Шмыгаль, передает ТАСС.
– Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 государственных чиновников и сотрудников сферы образования, – заявил он.
Глава ведомства Виктор Ляшко пояснил, что обязательные прививки от коронавируса предусмотрены для работников учебных заведений, сотрудников министерств, органов власти и местных государственных администраций.
По его словам, в Украине уже привились медработники, военные, сотрудники МВД, Национальная гвардия, спасатели.
– Их больше 80%. В других органах государственной власти, к сожалению, ситуация не такая позитивная. Поэтому предлагаем внедрить обязательные профилактические прививки, – добавил Ляшко.
Министр не исключает, что в государстве возможна принудительная вакцинация от коронавируса, и добавил, что ее применение к отдельным группам населения регулируется законом "О защите населения от инфекционных болезней".
По данным минздрава, в Украине, население которой составляет немногим более 41 млн человек, за время пандемии коронавирусная инфекция была диагностирована у 2 362 559 человек, выздоровели 2 235 668 жителей, скончались 55 161. С момента старта кампании вакцинации в стране полностью привились 5 246 164 человека.
Фото из архива БЕЛТА