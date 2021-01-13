Соседнее государство представило обновленный список стран «красной зоны» по COVID-19 – теперь там есть и Беларусь. Перечень стран составлен с учетом активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.
Новый список размещен на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.
Теперь граждане, въезжающие в Украину из Беларуси, в обязательном порядке отправляются на двухнедельную самоизоляцию. Ее срок может быть уменьшен, если ПЦР-тест (сделанный в Украине) на COVID-19 будет отрицательный.
В красную зону украинский Минздрав внес 55 государств. Среди них также Латвия, Литва, Швеция, Эстония, Россия и другие европейские страны. Но для туристов, приезжающих в Украину из Кубы, Габона, Мали, Нигерии, Таджикистана, Китая, не предусмотрено отправление на карантин – эти и другие страны (всего 139) попали в «зеленую зону».
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Украина внесла Беларусь в красный список по коронавирусу
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