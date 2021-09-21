Украина с 23 сентября перейдет из зеленого в желтый уровень эпидемической опасности

Вся территория Украины с 23 сентября переходит на желтый уровень эпидемической опасности, которым предусмотрены более серьезные правила карантина в связи с пандемией COVID-19. Как сообщила пресс-служба правительства, такое решение во вторник приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Украины, передает ТАСС.
– По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила установить с 0:00 23 сентября 2021 года желтый уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины, – отмечается в сообщении. Такое решение связано с с резким ухудшением эпидемической ситуации.
На заседании также обсудили тему вакцинации, особенно среди работников сферы образования. С учетом роста числа инфицированных, в том числе среди детей, комиссия поручила местным властям провести работу по активизации вакцинации среди учителей, организовать выездные мобильные бригады для тех школ, на базе которых не оборудованы прививочные пункты.
В понедельник правительство Украины продлило до 31 декабря адаптивный карантин. Так, регионы разделены на зоны, в каждой из которых вводятся свои ограничения.
Украина с июня была в зеленой зоне, но в конце лета в стране был зафиксирован скачок заболеваемости. Желтый уровень эпидемической опасности обязывает носить маски в помещениях и общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м. При нем запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. м. территории, заполненность кинотеатров и учреждений культуры более чем на 50%, спортзалов и фитнес-центров – более 1 человека на 10 кв. м, работа учреждений образования, если менее 80% педагогического состава вакцинированы хотя бы одной дозой.
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