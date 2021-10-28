Украина с 1 ноября будет импортировать электроэнергию из Беларуси

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Как уточняет агентство, украинская госкомпания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта электроэнергии из Беларуси в ноябре. Еще 15 МВт приобрела украинская компания «Электро комьюнити».Напомним, что ранее в Минэнерго Украины утверждали: Киев не будет возобновлять с ноября импорт электричества из России и Беларуси. Тогда уточнялось, что для стабильного прохождения отопительного сезона в стране хватит запасов угля, а производители электроэнергии смогут закупить больше, если потребуется. Позже ведомство заявило, что запасов угля на двух из трех тепловых электростанций государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» хватит меньше чем на неделю работы.