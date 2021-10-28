Украина с 1 ноября будет импортировать электроэнергию из Беларуси

Украина со следующего месяца возобновит импорт белорусской электроэнергии. Такую новость сообщило агентство ТАСС со ссылкой на результаты аукциона 27 октября, которые опубликованы на сайте «Укрэнерго».
Архивное фото
Как уточняет агентство, украинская госкомпания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта электроэнергии из Беларуси в ноябре. Еще 15 МВт приобрела украинская компания «Электро комьюнити».
Напомним, что ранее в Минэнерго Украины утверждали: Киев не будет возобновлять с ноября импорт электричества из России и Беларуси. Тогда уточнялось, что для стабильного прохождения отопительного сезона в стране хватит запасов угля, а производители электроэнергии смогут закупить больше, если потребуется. Позже ведомство заявило, что запасов угля на двух из трех тепловых электростанций государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» хватит меньше чем на неделю работы.