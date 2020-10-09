Украинский кабмин подготовил законопроект, который предусматривает выход государства из соглашения СНГ по незаконной миграции. Об этом сообщает информационное агентство УНН.
– Украина выходит из соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией. Соответствующий законопроект подготовил кабмин, – сказал депутат Алексей Гончаренко.
Ранее правительство Украины разорвало еще несколько соглашений в рамках СНГ.
Фото: pixabay.com
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Украина решила выйти из соглашения СНГ по незаконной миграции
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