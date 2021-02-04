Правительство Украины намерено продлить карантин в стране минимум до 30 апреля, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он отметил, что, вероятнее всего, к намеченному сроку карантин не завершится.
– Карантин будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с послаблениями. Он может быть адаптивным в зависимости от того, как будут развиваться штаммы вируса. Не нужно строить никаких иллюзий, мы все еще боремся с коронавирусом, – обозначил премьер-министр страны.
Он добавил, что правительство государства рассчитывает на победу над COVID-19 уже в этом году. Показатели апреля дадут понять, как двигаться дальше.
Первый случай коронавируса в Украине был обнаружен 3 марта 2020 года. Карантин в стране действует с 11 марта. Вакцинация населения от COVID-19 в стране еще не началась.
За последние сутки в Украине подтвердили 5082 новых случая заражения COVID-19. Выздоровели 9933 человека, скончались 140. Всего с начала пандемии в стране число заболевших составило 1 232 246 человек, из них выздоровели 1 055 406, летальных случаев – 23 229. Активными больными остаются 153 611 пациентов.
Фото: pixabay.com
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Украина продлит карантин минимум до 30 апреля
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