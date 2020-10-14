Об этом сообщил президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков на церемонии открытия международной промышленной онлайн-выставки TeMEx, сообщает БЕЛТА.
– Торгово-экономические отношения между Беларусью и Украиной развиваются достаточно устойчиво. Беларусь для Украины является вторым экономическим партнером среди стран СНГ и пятым среди всех стран мира, это очень серьезно для наших взаимоотношений. У нас идет устойчивое развитие промышленной кооперации с Беларусью, что находит поддержку среди бизнеса, и эту работу надо продолжать, – подчеркнул руководитель ТПП Украины.
Он отметил, что более 100 белорусских компаний представлены на украинском рынке через товаропроводящие сети.
– Мы с большим интересом наблюдаем, как Беларусь уделяет большое внимание развитию новых технологий, формированию специальных парков, привлекает к этому молодежь, – сказал Геннадий Чижиков.
Международная промышленная онлайн-выставка TeMEx продлится до 14 января 2021 года. Она проводится под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты и при поддержке Министерства промышленности, Национальной академии наук, отраслевых ведомств и дипломатических представительств Беларуси за рубежом.
Фото: pixabay.com
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Украина намерена продолжать развитие промышленной кооперации с Беларусью
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