Ухудшение качества воды возможно в некоторых домах Минска из-за аварий на сети

"Минскводоканал" проинформировал о возможном ухудшении качества воды в ближайшие двое суток в жилом доме № 69 на пр. Газеты "Звязда" и детском саду на пр. Газеты "Звязда", 71. Вчера там не было воды, сегодня повреждение устранено.



Также вчера оставалось без воды административное здание по адресу ул. Сторожевская, 10. "Минскводоканал" предупредил о возможном снижении давления и ухудшении качества водоснабжения в квартале ул. Сторожевская, ул. Коммунистическая, ул. Киселева, пр. Машерова, ул. Кропоткина, ул. Старовиленская, ул. М. Богдановича.



Предупреждение о возможном ухудшении качества воды в связи с авариями касается 40 частных домов (30 – в деревне Дворицкая Слобода, 10 – в деревне Климовичи Минского района), дома № 107 по ул. Слободская.

Кроме того, сегодня остался без воды жилой дом № 8 на ул. Почтовой. Туда направлена автоцистерна с питьевой водой. Повреждение локализовано.