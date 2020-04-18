Ухань объявили районом низкого риска

Такой статус провинция получила после нормализации ситуации в городе, передает ТАСС.

Главный очаг распространения нового коронавируса провинция Хубэй в Центральном Китае ныне объявлена регионом с низким уровнем эпидемиологической опасности.

Как отмечается в распространенном заявлении местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, такой статус провинция получила после нормализации ситуации в городе Ухань, на одном из рынков которого были обнаружены первые зараженные коронавирусом. Теперь, согласно условному обозначению шкалы рисков, все 76 городов и уездов Хубэя помечены зеленым цветом, что свидетельствует о полной безопасности.