Указом Президента изменен порядок направления чиновников в служебные командировки за границу

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал Указ № 420, предусматривающий корректировку Указа Президента Республики Беларусь от 13 июня 2005 года № 274 "Об утверждении Положения о порядке направления в служебные командировки за границу". Документ совершенствует порядок направления работников государственных органов и иных государственных организаций в зарубежные командировки, в том числе с учетом проводимой работы по перераспределению полномочий между органами власти. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Указом уточняются принципы, которыми должны руководствоваться должностные лица при принятии решений о командировании. В частности, в понимание результативности служебных командировок за границу включаются достижение результатов по наращиванию и диверсификации экспорта белорусских товаров, обеспечение импортозамещения и энергетической безопасности.
Также указом исключается необходимость согласования с Президентом решений о командировании заместителей Премьер-министра, Главы Администрации Президента Республики Беларусь и заместителей иных лиц, занимающих высшие государственные должности.
Документом предусмотрено, что Совет Министров будет ежегодно анализировать эффективность командировок руководителей государственных органов и организаций, подчиненных Правительству.
Фото из архива БЕЛТА