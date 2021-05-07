УК пополнится рядом статей за экстремизм, реабилитацию нацизма и уклонение от уплаты обязательных страховых взносов и налогов

, докладывая о законопроекте, подчеркнул, что документ вводит виды уголовной ответственности, которых ранее не было. Например, за умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных без его согласия, которое повлекло причинение существенного вреда его правам, свободам и законным интересам. Кроме того, вводится уголовная ответственность для владельцев интернет-ресурсов, которые повторно в течение года растиражировали информацию, распространение которой запрещено. Вводится уголовная ответственность за участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности, а также неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, совершенное лицом, которое в течение одного года после наложения двух административных взысканий за такие деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий. В Уголовном кодексе появилась статья за неисполнение решения о признании организации экстремистской и о приостановлении ее деятельности, а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания., обращаясь к депутатам, высказал свое отношение к законопроекту:Александр Дубов, представляя законопроект ко второму чтению, отметил, что он был дополнен положениями уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. К примеру, за пропаганду, публичное демонстрирование нацистской символики, совершенное неоднократно. Также уточнены положения, которые вводят уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов. Появилось и новое положение, которое вводит уголовную ответственность за уклонение от уплаты обязательных страховых взносов. По словам Дубова, это предложение направлено на борьбу с зарплатами в конвертах. При этом депутат подчеркнул, что уклонение – это и неначисление взносов, и неуплата:Напомним, что законопроект также усиливает ответственность за клевету, призывы к действиям против национальной безопасности страны, сопротивление сотруднику органов внутренних дел при охране общественного порядка, насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника ОВД либо его близких, насилие в отношении судьи, народного заседателя или их близких, оскорбление представителя власти, публичные призывы к организации или проведению незаконных собраний или митингов, если их проведение повлекло по неосторожности гибель людей, причинение тяжких телесных повреждений либо ущерба в крупном размере. Усиливается уголовная ответственность за надругательство над государственными символами, дискредитацию Республики Беларусь, умышленное блокирование транспортных коммуникаций, повлекшее причинение ущерба.При этом из Уголовного кодекса исключаются несколько статей, которые носят формальный характер, а также изменяется правило зачета сроков содержания под стражей при назначении уголовного наказания, а также предоставляется возможность применения отсрочки или рассрочки уплаты штрафа.