УИК в Москве отмечает повышенную активность избирателей на выборах Президента Беларуси

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, - сказал Дмитрий Шкурдь.По его словам, в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса, очень много белорусов после закрытия российской стороной границы осталось в России: из-за прекращения транспортного сообщения у белорусских граждан практически нет возможности выехать домой., - отметил заместитель председателя УИК.. Дмитрий Шкурдь подчеркнул, что любой белорусский гражданин может прийти на участок в Москве., - пояснил он.За ходом голосования на участке в Москве пристально следят наблюдатели., - проинформировал заместитель председателя УИК.. Кроме того, в основной день голосования на участке в Москве ожидается присутствие международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ и Исполкома СНГ.Голосование на выборах Президента Беларуси организовано в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Участки для голосования расположены в помещениях белорусских дипломатических учреждений. Здесь проголосовать могут граждане Беларуси, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Российской Федерации, дипломаты и члены их семей, сотрудники интеграционных органов.Из-за коронавируса внесены определенные коррективы в избирательный процесс и работу участковой комиссии в Москве: в российской столице до сих пор сохраняются меры по предупреждению распространения инфекции - масочный режим в общественных местах, социальное дистанцирование, отменены массовые мероприятия. В посольстве Беларуси в России учитывают эти реалии: ограничено одномоментное нахождение избирателей на участке, предусмотрены меры социального дистанцирования. Тем, у кого нет своих средств защиты, на участке выдают дезинфекторы, медицинские маски, одноразовые ручки.