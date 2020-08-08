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УИК в Москве отмечает повышенную активность избирателей на выборах Президента Беларуси

Участковая избирательная комиссия по выборам Президента Беларуси на участке №102 в Москве отмечает повышенную активность избирателей. Об этом в последний день досрочного голосования сказал журналистам заместитель председателя комиссии Дмитрий Шкурдь, пишет БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

"Голосовали очень активно, сейчас общий список у нас составляет более тысячи граждан Беларуси. Уже проголосовали порядка 40% из этого списка", - сказал Дмитрий Шкурдь.

По его словам, в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса, очень много белорусов после закрытия российской стороной границы осталось в России: из-за прекращения транспортного сообщения у белорусских граждан практически нет возможности выехать домой. "Их гораздо больше, чем состоит у нас на консульском учете, - отметил заместитель председателя УИК. - Люди хотят проголосовать, для них волнительно, включат ли их в списки, смогут ли они прийти на участок. Всю информацию мы заранее размещали на сайте посольства. Конечно, предоставим право проголосовать каждому, кто к нам обратится до 20 часов 9 августа". Дмитрий Шкурдь подчеркнул, что любой белорусский гражданин может прийти на участок в Москве. "По предъявлении паспорта мы его включим в списки, будет выдан бюллетень, и он сможет осуществить свое волеизъявление", - пояснил он.

За ходом голосования на участке в Москве пристально следят наблюдатели. "У нас зарегистрировано 10 наблюдателей от белорусских граждан, которые сюда были направлены, - проинформировал заместитель председателя УИК. - В соответствии с постановлением Центризбиркома, поскольку в связи с мерами, принимаемыми из-за коронавирусной инфекции, ограничена возможность присутствовать на участке, мы давали право им всем по очереди заниматься наблюдением". Кроме того, в основной день голосования на участке в Москве ожидается присутствие международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ и Исполкома СНГ.

Голосование на выборах Президента Беларуси организовано в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Участки для голосования расположены в помещениях белорусских дипломатических учреждений. Здесь проголосовать могут граждане Беларуси, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Российской Федерации, дипломаты и члены их семей, сотрудники интеграционных органов.

Из-за коронавируса внесены определенные коррективы в избирательный процесс и работу участковой комиссии в Москве: в российской столице до сих пор сохраняются меры по предупреждению распространения инфекции - масочный режим в общественных местах, социальное дистанцирование, отменены массовые мероприятия. В посольстве Беларуси в России учитывают эти реалии: ограничено одномоментное нахождение избирателей на участке, предусмотрены меры социального дистанцирования. Тем, у кого нет своих средств защиты, на участке выдают дезинфекторы, медицинские маски, одноразовые ручки.
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