Около 200 м составит общая протяженность торговых рядов на ярмарке, которая пройдет 30 апреля и 1 мая на площадке у Дворца спорта (пр. Победителей, 4). Участие в ней примут "Минскхлебпром", Комбинат школьного питания Минска и 20 организаций "Белкоопсоюза" из всех областей Беларуси, сообщает Минск-Новости со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.
Гостям предложат широкий выбор продуктов и блюд к пасхальному столу: куличи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и копчености, соления и квашения, а также фирменную продукцию собственного производства предприятий кооперативной промышленности и общественного питания.
Будет организована и работа фуд-трака, в меню которого будут блюда, приготовленные на гриле и мангале, свежая выпечка, горячие напитки и многое другое.
В пятницу, 30 апреля, ярмарка будет работать с 11:00 до 19:00, а в субботу, 1 мая, – с 9:00 до 16:00.
Фото: архив БЕЛТА
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Угощенья к пасхальному столу будут представлены на ярмарке у Дворца спорта 30 апреля и 1 мая
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