Уголовное дело возбуждено в отношении минчанина за присвоение имущества на сумму более 40 тысяч рублей

Советский (города Минска) районный отдел СК возбудил уголовное дело о присвоении имущества в особо крупном размере.
По данным следствия, с июня 2019-го по сентябрь 2020-го 26-летний минчанин, будучи специалистом по работе с клиентами в магазине одного из мобильных операторов Беларуси, завладел имуществом юрлица на общую сумму более 40 тысяч рублей.
Согласно материалам уголовного дела, в должностные обязанности подозреваемого входило оформление сим-карт и продажа мобильных телефонов, а также аксессуаров к ним. При этом у молодого человека имелся доступ к электронной базе, содержащей данные о всех клиентах этого мобильного оператора.
Минчанин, желая присвоить имущество юрлица, разработал план преступной деятельности. Пользуясь данными клиентской базы, он оформлял фиктивный договор, содержащий ложную информацию о приобретении клиентами в рассрочку дорогостоящих мобильных телефонов или смарт-часов. Вышеуказанные фиктивные договоры заключались без ведома покупателей.
Молодой человек самостоятельно вносил данные граждан в договоры на оформление телефонов в рассрочку, после чего подписывал их и отправлял в архив мобильного оператора. В роли «покупателей» всегда выступали знакомые фигуранта, пользующиеся услугами связи именно этого оператора, в том числе парень оформил шесть рассрочек на свою мать.
– Более 20 мобильных телефонов продавец присвоил и продал посредством объявлений, размещенных на популярной торговой интернет-площадке, – сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская. – Вырученные вышеуказанным способом деньги парень тратил на ставки в мгновенной онлайн-лотерее. Проиграв на указанной платформе несколько своих зарплат, подозреваемый решил отыграться, однако уже с помощью незаконно полученных денег. О противоправной деятельности молодого человека стало известно, когда оператор связи, обнаружив многочисленные задолженности по договорам, оформленным подозреваемым, обратился в милицию.
В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 211 (присвоение имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Прежде к уголовной ответственности фигурант не привлекался. Сейчас он предпринимает меры по возмещению причиненного ущерба.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается причастность молодого человека к другим эпизодам противоправной деятельности.
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Уголовное дело возбуждено в отношении минчанина за присвоение имущества на сумму более 40 тысяч рублей
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