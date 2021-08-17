Уголовное дело возбуждено после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

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ТАСС

, – сообщила она.На место чрезвычайного происшествия выехали следователи и криминалисты.Ил-112В, на борту которого находились три члена экипажа, разбился при тренировочном полете, когда заходил на посадку. По предварительной версии, инцидент случился вследствие того, что в правом двигателе самолета начался пожар. Ведется разбирательство.