Уголовное дело возбуждено после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

После крушения военно-транспортного самолета Ил-112 возле аэродрома Кубинка в Подмосковье следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту ЧП. Об этом проинформировала представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская, пишет ТАСС.
Фото: ТАСС
«Следственными oрганами Западнoго межрегиoнального следственнoго управления на транспорте СК РФ по факту крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья вoзбуждено угoловное дело по признакам преступления, предусмoтренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», – сообщила она.
На место чрезвычайного происшествия выехали следователи и криминалисты.
Ил-112В, на борту которого находились три члена экипажа, разбился при тренировочном полете, когда заходил на посадку. По предварительной версии, инцидент случился вследствие того, что в правом двигателе самолета начался пожар. Ведется разбирательство.