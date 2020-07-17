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Уголовное дело в отношении Михаила Ефремова передали в прокуратуру

Уголовное дело о ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым 8 июня текущего года, передано из полиции в прокуратуру, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС

«Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», – сообщил собеседник информационного агентства в правоохранительных органах.

Михаилу Ефремову было предъявлено обвинение в окончательной редакции в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Известному актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Потерпевшими по делу признаны родственники погибшего в ДТП курьера интернет-магазина Сергея Захарова – его вдова, брат, а также двое сыновей.

По словам адвоката потерпевших Александра Добровинского, уголовное дело состоит из пяти томов, кроме того, оно включает в себя видеоматериалы после ДТП.
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