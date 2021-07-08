В столице России впервые завели уголовное дело после приобретения фальшивого QR-кода, который нужен для посещения кафе и ресторанов во время распространения коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
Начальник управления организации дознания столичного ГУМВД Павел Милованов подтвердил информацию и добавил, что в данном случае злоумышленник нарушил 159-ю статью УК России (мошенничество).
Фото: pixabay.com
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Уголовное дело о покупке фальшивого QR-кода впервые возбуждено в Москве
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