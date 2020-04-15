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UFC намерен провести турнир на частном острове

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) планируется провести в мае на частном острове, сообщает телеканал ESPN.

Точное место проведения не называется. Глава UFC Дэйна Уайт заявил лишь, что уже идет формирование списка участников турнира, намеченного на 9 мая. В числе возможных поединков называют бой между Фергюсоном и Гейджи, победитель которого встретится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Изначально турнир должен был пройти в Бразилии, но был отменен из-за эпидемии нового коронавируса, пишет ТАСС.

Ранее UFC из-за пандемии коронавируса отменил турниры, намеченные на 21 и 28 марта, 11 и 18 апреля. В последнем должны были драться за титул Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Нурмагомедов позже отказался от боя из-за пандемии коронавируса, его заменил американец Джастин Гейджи.

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