УЕФА выделил национальным футбольным ассоциациям на борьбу с последствиями коронавируса 236,5 млн евро

Союз европейских футбольных ассоциаций выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 млн евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба УЕФА.





Футбол столкнулся с беспрецедентным испытанием, вызванным кризисом COVID-19, заявил президент УЕФА Александер Чеферин. Каждой ассоциации, по его словам, решено выплатить до 4,3 млн евро за остаток текущего и следующий сезон, передает ТАСС.

Выплаты будут производиться в рамках программы помощи HatTrick, которая была запущена после чемпионата Европы 2004 года для помощи в покрытии операционных издержек и для целевого развития конкретных областей футбола. Сейчас ассоциации будут сами решать, на что потратить выделенные деньги.

С начала пандемии нового коронавируса число заразившихся в мире составляет около 3 млн человек, более 205 тысяч скончались.

Фото: uefa





