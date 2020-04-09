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  2. УЕФА может сократить число хозяев чемпионата Европы по футболу

УЕФА может сократить число хозяев чемпионата Европы по футболу

В Союзе европейских футбольных ассоциаций обсуждают возможность сокращения числа городов, которые примут в следующем году перенесенный из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы.


Так, из-за финансовых проблем в связи с эпидемией под угрозой проведение матчей в Риме и Бильбао, пишет newsru со ссылкой на Daily Mail. Эти два города должны принять по три матча группового этапа, Бильбао — матч 1/8 финала, Рим — четвертьфинал.

Правда, в пресс-службе УЕФА заявляют, что ЧЕ должен пройти по ранее утвержденному расписанию в тех же городах. «Однако пока график матчей окончательно не утвержден», — добавили в организации.

Проблемы с проведением матчей ЧЕ в 2021 году могут возникнуть не только у Италии и Испании, ведь на время, в которое должны пройти футбольные матчи, ранее у многих были запланированы другие мероприятия.

Напомним, что европейское первенство, которое должно было пройти с 12 июня по 12 июля, из-за ситуации с коронавирусом перенесено на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Чемпионат по плану должен был пройти в 12 европейских городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Фото: instagram.com/uefa_official/


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