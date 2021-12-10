Удовицкий: транзит белорусских калийных удобрений через Литву не может быть прекращен

, – сказал Удовицкий.По его словам, для всех государств, в том числе и для США, обязательны международные договоры – соглашение Всемирной торговой организации и Конвенция ООН по морскому праву, которые гарантируют свободу транзита для государств, не имеющих выхода к морю.– добавил он. Кроме того, сейм Литвы ратифицировал три двусторонних соглашения с Беларусью, которые устанавливают свободный режим грузового транзита через Литву и Клайпедский морской порт, отметил Удовицкий.Предприниматель подчеркнул, что все участники транзита калийных удобрений, в том числе и органы власти Литвы, консультировались и с Министерством финансов США, и с Еврокомиссией о применении санкций. Им объяснили, что белорусские удобрения могут транспортироваться через Литву, если расчеты осуществляются в евро, а не в долларах США, утверждает он.– подчеркнул он.