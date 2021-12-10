Удовицкий: транзит белорусских калийных удобрений через Литву не может быть прекращен

Транзит через Литву калийных удобрений белорусского производителя «Беларуськалий», в отношении которого США ввел санкции, не может быть прекращен, поскольку это пошло бы вразрез с международными соглашениями Литвы, Евросоюза и США. Об этом заявил крупнейший акционер клайпедского Терминала насыпных грузов, предприниматель Игорь Удовицкий, передает портал Delfi.
– Никаких санкций США для транзита белорусского калия через Литву нет и быть не может. В отношении транзита как процедуры применять санкции нельзя, – сказал Удовицкий.
По его словам, для всех государств, в том числе и для США, обязательны международные договоры – соглашение Всемирной торговой организации и Конвенция ООН по морскому праву, которые гарантируют свободу транзита для государств, не имеющих выхода к морю.
– Естественно, что и США, и ЕС, ратифицировавшие эти соглашения, не могут их нарушать – и не нарушают, – добавил он. Кроме того, сейм Литвы ратифицировал три двусторонних соглашения с Беларусью, которые устанавливают свободный режим грузового транзита через Литву и Клайпедский морской порт, отметил Удовицкий.
Предприниматель подчеркнул, что все участники транзита калийных удобрений, в том числе и органы власти Литвы, консультировались и с Министерством финансов США, и с Еврокомиссией о применении санкций. Им объяснили, что белорусские удобрения могут транспортироваться через Литву, если расчеты осуществляются в евро, а не в долларах США, утверждает он.
– Поэтому наши действия совершенно законны и согласованны, – подчеркнул он.