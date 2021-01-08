Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.16
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Удивляли не только смартфоны. Топ-7 интересных девайсов 2020 года

Удивляли не только смартфоны. Топ-7 интересных девайсов 2020 года

Прошедший год, несмотря на непростую обстановку в мире, порадовал новыми девайсами и даже революционными в своем роде технологиями. В обзоре мы выбрали лучшие устройства, которые привлекли особое внимание в 2020 году.

Apple iPad Air

В 2020 году Apple представила самый красивый и самый мощный планшет в истории – iPad Air. Гаджет значительно превзошел конкурентов благодаря плоским прямоугольным граням и безрамочному дисплею, который подчеркивает элегантность устройства. Нельзя не обратить внимание на начинку, ведь она поражает своей мощностью: фирменный процессор A14 Bionic, система машинного обучения Neural Engine третьего поколения и двухканальный Wi-Fi.

Фото: apple.com


Фото: apple.com

Также iPad Air отличается уникальным 10-дюймовым IPS-экраном с яркостью до 500 нит. Благодаря данному показателю текст и картинка не выгорают даже на ярком солнце, поэтому с iPad Air 2020 можно работать в любых условиях.

ASUS ZenBook Flip 13

Компания ASUS разработала тонкий трансформер ZenBook Flip 13, вес которого составляет всего 1,3 кг при толщине корпуса 13,9 мм. Гаджет поддерживает работу портов USB Type-C (Thunderbolt 3), полноразмерного HDMI и USB 3.0. В устройство установлен 13,3-дюймовый Full HD-дисплей с сенсорным покрытием, что касается конкретно конструкции лэптопа, то она дополнена креплением ErgoLift, которое обеспечивает надежную фиксацию крышки в заданном положении.

Фото: asus.com

Фото: asus.com

В максимальной конфигурации гаджет работает с процессором 10-го поколения Intel Core i7, встроенной графикой, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ на SSD. Автономность ASUS ZenBook Flip 13 достигает 16 часов, есть возможность зарядки от внешних устройств с портом USB Type-C.

Apple Watch Series 6

Представленные в сентябре прошлого года часы Apple Watch Series 6 получили ряд новых функций. Главной инновацией стало измерение уровня кислорода в крови. В компании рассказали, что эту опцию добавили в связи с распространением пандемии коронавируса. Кроме того, устройство может уведомлять пользователя о том, что он моет руки меньше 20 секунд.

Фото: apple.com

Фото: apple.com

Также в новом Apple Watch появились датчики, которые помогают следить за здоровьем больных астмой и сахарным диабетом. В устройство установили процессор S6 на базе A13 Bionic, как и в iPhone 11.

Dyson V11 Absolute Extra 

Новый пылесос работает на базе гипердимового двигателя Dyson, который вращается со скоростью 125 тысяч оборотов в минуту. Мощность всасывания автоматически корректируется в зависимости от типа покрытия. Благодаря этому гораздо проще делать глубокую чистку ковров. Кроме того, опция позволяет увеличить время работы девайса при уборке твердых полов.

Фото: dyson.com.ru

Фото: dyson.com.ru

Встроенный ЖК-дисплей отображает текущее состояние устройства, в том числе выбранный режим мощности и оставшееся время работы. Еще он уведомляет пользователя о том, когда наступило время чистики фильтра, и сообщает о проблемах в работе пылесоса и способах их устранения.

Добавлены два сменных аккумулятора, с ними устройство проработает до 120 минут без снижения мощности.

NVIDIA Shield TV

Nvidia постоянно работает над инновациями определенной части умных алгоритмов для своих Android-устройств. И случай с NVIDIA Shield TV не исключение. ТВ-консоль получила обновление Experience Upgrade 8.2.1, которое включает в себя сразу несколько направлений по улучшениям. Так, например, ТВ-приставка обзавелась специальными умными алгоритмами, которые повышают качество изображения в конкретные моменты.

Фото: nvidia.com

Фото: nvidia.com

Кроме того, пользователям стал доступен ряд дополнительных настроек по категоризации и распределению игрового контента. За счет этого юзеры смогут еще быстрее подключаться к серверам и играть в любимые игры. Обновление также существенно улучшило инфракрасный функционал основного приемника.

Cinemood 360

Достаточно редко можно увидеть премьеры инновационных компактных проекторов, однако 2020 год порадовал одной из них.

Фото: re-store.ru

Фото: re-store.ru

Главной особенностью «Мультикубика» стал «контент на 360 градусов». Новая функция позволила не только привычным способом проецировать на стену или потолок видео, мультфильмы или диафильмы, но и добавила кое-что уникальное. Проектор начал определять свое положение в пространстве и то, куда падает луч. Благодаря этому картинка как бы взаимодействует с реальным миром: например, на пол начинает проецироваться тот же участок пространства из видео. 

Bang & Olufsen Beovision Harmony

Телевизор Beovision Harmony стал одним из самых интересных и необычных устройств среди прочих девайсов. При включении девайса начинается настоящее представление: телевизор, словно из-за кулис, выезжает из-за декоративных панелей, после чего на экране возникает картинка.

Фото: bang-olufsen.com

Фото: bang-olufsen.com

В компании сообщают, что дизайн новинки основан на экстерьере мебели для развлекательных устройств середины прошлого века, когда разного рода шкафчики скрывали телевизоры и радио за тонкими жалюзи, чтобы девайсы вписывались в облик гостиной.

За картинку отвечает экранная технология 4K OLED от LG, а поддержка Dolby Vision HDR обеспечивает высокую степень детализации и насыщенные цвета, особенно черного. Вместе с тем телевизор позволяет воспроизводить потоковое аудио прямо со смартфона, используя Apple AirPlay 2, Bluetooth или встроенную технологию Chromecast.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Циклон не застал врасплох: как дорожные службы противостоят снегопаду
Белорусские гандболисты проиграли норвежцам в квалификации чемпионата Европы
ВОЗ подтвердила, что "британский" вариант коронавируса распространяется быстрее обычного
Дизайнер интерьера перечислила лучшие напольные покрытия для квартиры
В Неаполе обрушилась парковка больницы
Появление национального стандарта на варено-копченые колбасы — ориентир для улучшения качества мясной продукции
Желание сохранить пришедшие в упадок «знаковые» объекты — проявление ностальгии или эгоизм?
"Столица" и ВРЗ вышли в финал Кубка Беларуси по мини-футболу
Чергинец — о причинах недобрососедства Литвы
Красота и гармония: названы идеальные цвета, которые стоит выбирать для мебели и стен
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Червонец в день
Похищенные, беременные, на кол посаженные. Как через фейки пытались раскачать общество
Мэр Лондона объявил чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19
Чтобы быстрее прийти в форму после родов: фитнес-тренер назвала пять правил, которые следует выполнять во время беременности
Что смотрели в 2020-м: топ-10 лучших фильмов года
Из-за аномальных морозов в Испании объявлено штормовое предупреждение
Акция "Птушкі ля кармушкі" пройдет в Беларуси 16-17 января
Большие перемены ждут «рогатых» знаков зодиака в январе
В минском Уручье произошел пожар на складах
В Минске водитель не справился с управлением и въехал в подземный переход
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира
мнение
Вадим ГИГИН
«Тошнотворное и ужасающее зрелище»
Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ленинградской области
Две легковушки столкнулись на МКАД: непристегнутый пассажир вылетел из салона авто
Мы живем, пока помним - комментарий
Алексей Вишневский занял 5-е место на шестом этапе "Дакара-2021"
Минская "Столица" стала первым финалистом Кубка Беларуси по мини-футболу
Довгало о беспорядках в Вашингтоне: пришло время "ч" и для "судей"
Власти Китая ввели карантин в 11-миллионном городе из-за COVID-19
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби
НАН объявила конкурс на получение грантов в 2021 году для научно-исследовательских работ
Норвежка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону
мнение
Светлана КОСАЧ
Британский локдаун: горе или чудо
Законопослушный голубь попал на видео в Великобритании
В Гомеле петарда взорвалась в руках у мужчины - он лишился пальцев
В Беларуси определены дополнительные механизмы управления имуществом совместного домовладения
Профессор Григорий Чистенко: новый опасный возбудитель придет к нам со стороны Юго-Восточной Азии
Выставка незрячего художника Анны Плескач проходит в Дворце искусств
Александр Макрицкий покинул пост главного тренера ХК "Юность-Минск"
Головченко о развитии АПК Витебской области: нужно работать над сырьевыми зонами
Працягнi беларускую прымаўку – тэст
В Пинске и Смолевичском районе при ДТП погибли пешеходы
Старовойтова проведет 9 января прямую телефонную линию
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мы писали, мы устали
Более 620 единиц снегоуборочной техники вышли на улицы Минска
В Минске на ул.Железнодорожной произошло два ДТП с разницей в несколько минут
Коронавирусом в мире за первую неделю года заразились столько же людей, сколько за весь июнь
Авторы
СКАНИРУЙТЕ