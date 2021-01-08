Удивляли не только смартфоны. Топ-7 интересных девайсов 2020 года

Apple iPad AirВ 2020 году Apple представила самый красивый и самый мощный планшет в истории – iPad Air. Гаджет значительно превзошел конкурентов благодаря плоским прямоугольным граням и безрамочному дисплею, который подчеркивает элегантность устройства. Нельзя не обратить внимание на начинку, ведь она поражает своей мощностью: фирменный процессор A14 Bionic, система машинного обучения Neural Engine третьего поколения и двухканальный Wi-Fi.
Фото: apple.com
Фото: apple.com
Также iPad Air отличается уникальным 10-дюймовым IPS-экраном с яркостью до 500 нит. Благодаря данному показателю текст и картинка не выгорают даже на ярком солнце, поэтому с iPad Air 2020 можно работать в любых условиях.
ASUS ZenBook Flip 13Компания ASUS разработала тонкий трансформер ZenBook Flip 13, вес которого составляет всего 1,3 кг при толщине корпуса 13,9 мм. Гаджет поддерживает работу портов USB Type-C (Thunderbolt 3), полноразмерного HDMI и USB 3.0. В устройство установлен 13,3-дюймовый Full HD-дисплей с сенсорным покрытием, что касается конкретно конструкции лэптопа, то она дополнена креплением ErgoLift, которое обеспечивает надежную фиксацию крышки в заданном положении.
Фото: asus.com
Фото: asus.com
В максимальной конфигурации гаджет работает с процессором 10-го поколения Intel Core i7, встроенной графикой, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ на SSD. Автономность ASUS ZenBook Flip 13 достигает 16 часов, есть возможность зарядки от внешних устройств с портом USB Type-C.
Apple Watch Series 6Представленные в сентябре прошлого года часы Apple Watch Series 6 получили ряд новых функций. Главной инновацией стало измерение уровня кислорода в крови. В компании рассказали, что эту опцию добавили в связи с распространением пандемии коронавируса. Кроме того, устройство может уведомлять пользователя о том, что он моет руки меньше 20 секунд.
Фото: apple.com
Фото: apple.com
Также в новом Apple Watch появились датчики, которые помогают следить за здоровьем больных астмой и сахарным диабетом. В устройство установили процессор S6 на базе A13 Bionic, как и в iPhone 11.
Dyson V11 Absolute ExtraНовый пылесос работает на базе гипердимового двигателя Dyson, который вращается со скоростью 125 тысяч оборотов в минуту. Мощность всасывания автоматически корректируется в зависимости от типа покрытия. Благодаря этому гораздо проще делать глубокую чистку ковров. Кроме того, опция позволяет увеличить время работы девайса при уборке твердых полов.
Фото: dyson.com.ru
Фото: dyson.com.ru
Встроенный ЖК-дисплей отображает текущее состояние устройства, в том числе выбранный режим мощности и оставшееся время работы. Еще он уведомляет пользователя о том, когда наступило время чистики фильтра, и сообщает о проблемах в работе пылесоса и способах их устранения.
Добавлены два сменных аккумулятора, с ними устройство проработает до 120 минут без снижения мощности.
NVIDIA Shield TVNvidia постоянно работает над инновациями определенной части умных алгоритмов для своих Android-устройств. И случай с NVIDIA Shield TV не исключение. ТВ-консоль получила обновление Experience Upgrade 8.2.1, которое включает в себя сразу несколько направлений по улучшениям. Так, например, ТВ-приставка обзавелась специальными умными алгоритмами, которые повышают качество изображения в конкретные моменты.
Фото: nvidia.com
Фото: nvidia.com
Кроме того, пользователям стал доступен ряд дополнительных настроек по категоризации и распределению игрового контента. За счет этого юзеры смогут еще быстрее подключаться к серверам и играть в любимые игры. Обновление также существенно улучшило инфракрасный функционал основного приемника.
Cinemood 360Достаточно редко можно увидеть премьеры инновационных компактных проекторов, однако 2020 год порадовал одной из них.
Фото: re-store.ru
Фото: re-store.ru
Главной особенностью «Мультикубика» стал «контент на 360 градусов». Новая функция позволила не только привычным способом проецировать на стену или потолок видео, мультфильмы или диафильмы, но и добавила кое-что уникальное. Проектор начал определять свое положение в пространстве и то, куда падает луч. Благодаря этому картинка как бы взаимодействует с реальным миром: например, на пол начинает проецироваться тот же участок пространства из видео.
Bang & Olufsen Beovision HarmonyТелевизор Beovision Harmony стал одним из самых интересных и необычных устройств среди прочих девайсов. При включении девайса начинается настоящее представление: телевизор, словно из-за кулис, выезжает из-за декоративных панелей, после чего на экране возникает картинка.
Фото: bang-olufsen.com
Фото: bang-olufsen.com
В компании сообщают, что дизайн новинки основан на экстерьере мебели для развлекательных устройств середины прошлого века, когда разного рода шкафчики скрывали телевизоры и радио за тонкими жалюзи, чтобы девайсы вписывались в облик гостиной.
За картинку отвечает экранная технология 4K OLED от LG, а поддержка Dolby Vision HDR обеспечивает высокую степень детализации и насыщенные цвета, особенно черного. Вместе с тем телевизор позволяет воспроизводить потоковое аудио прямо со смартфона, используя Apple AirPlay 2, Bluetooth или встроенную технологию Chromecast.