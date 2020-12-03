Удивительно! Что будет, если есть овсянку каждый день

Все знают, что завтрак – самый главный прием пищи. Специалисты сходятся во мнении, что лучше всего кушать утром именно овсяную кашу: в ней очень много всего полезного.
Конечно, в первую очередь нужно обращать внимание на состав. Крупа должна быть натуральной, желательно без примесей и добавок. Чтобы разнообразить завтрак, в кашу можно добавлять фрукты и ягоды, мед, орехи, мюсли, корицу, йогурт.
Если вы будете регулярно включать в свой рацион овсянку или же завтракать ей ежедневно, то заметите несколько положительных изменений. Каких именно, рассказали на Youtube-канале "Здоровый образ".
Нормализация работы желудочно-кишечного тракта
Вы забудете о проблемах. Для поддержания нормального пищеварения диетологи советуют взрослому человеку употреблять от 25 до 35 г клетчатки в день, в овсянке же содержится 1/5 от этой нормы. Регулярный прием овсянки избавит вас от неприятных ощущений в районе желудка и кишечника, улучшит его работу. А еще станет профилактикой онкологии (колоректального рака).
Снизится риск сердечных заболеваний
Овсянка оздоравливает сердце и сосуды и снижает уровень холестерина. Овес содержит бета-глюкан – он и уменьшает количество холестерина. Содержащиеся в овсянке линолевая кислота и растворимая клетчатка снижают уровень триглицеридов и плохого холестерина в крови. Эти питательные вещества счищают остатки жира со стенок артерий и защищают нас от развития атеросклероза, сердечных приступов и инсультов. Также в овсянке содержатся магний и калий, которые, как известно, являются самыми полезными минералами для сердечно-сосудистой системы и неплохо снижают уровень артериального давления. Вы могли заметить, что на многих упаковках с овсяной кашей есть рисунки сердец – таким образом производители призывают людей с сердечными заболеваниями покупать этот полезный продукт.
Вы похудеете
Употребление данного продукта улучшает и ускоряет обмен веществ. Это и может способствовать потере лишнего веса. Плюс ко всему завтрак овсяной кашей позволяет долго оставаться сытым, желание постоянно что-то скушать в течение дня пропадает. Медленные углеводы, содержащиеся в овсе, контролируют наш аппетит и поддерживают нормальный уровень сахара в крови.
Фото: lifehacker.ru
Улучшится состояние кожи
Овес – идеальный помощник в лечении кожных заболеваний (даже таких, как экзема и дерматит): в нем присутствует много витаминов и питательных элементов. Содержащийся в продукте цинк очищает кожу от токсинов и омолаживает ее, раскрывает поры. Железо обновляет и увлажняет, а марганец убирает отеки и воспаления, ускоряет заживление ран.
Ваши мышцы будут расти быстрее
Всего лишь восемь столовых ложек овсянки дадут организму 15% от суточной нормы потребления белка. Вместе с ним вы получите витамин Е, антиоксиданты, глутамин – они и способствуют наращиванию мышечной массы.
Фото: pixabay.com
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Удивительно! Что будет, если есть овсянку каждый день
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