Удалось помочь уже пятерым подросткам: наши хирурги внедрили новую методику оперирования пациентов с пороком сердца

Мечтать, проводить время со сверстниками, строить грандиозные планы на будущее – все это должны делать подростки. Но, к сожалению, нередко бывает так, что коварная болезнь портит им жизнь, превращая ее в борьбу. Надеяться в этом случае можно только на чудо, сотворенное руками врачей. И оно, поверьте, случается. Говорящий пример – уникальная методика, которую на этой неделе внедрили медики РНПЦ детской хирургии. В чем ее суть?







Врожденный порок сердца – очень опасная болезнь, которая буквально заставляет наш главный орган работать с перебоями. Чтобы помочь детям с таким диагнозом, нужно несколько этапов коррекции. Но у некоторых пациентов после череды операций возникает такое состояние, которое медики называют белоктеряющая энтеропатия. При этой проблеме лимфатическая жидкость, которая содержит большое количество белка, истекает в зону кишечника. В итоге дети теряют важное вещество из сосудистой системы, а чтобы его как-то компенсировать, пьют множество тяжело переносимых препаратов.

– Имеющиеся методы лечения этой проблемы малоэффективны, поэтому во всем мире вопрос актуален, – рассказывает Павел Черноглаз, заведующий рентгеноперационной РНПЦ. – Наши коллеги из США предложили уникальную методику, которая позволяет выявить источник – то есть место, откуда происходит истечение жидкости в кишечник. Для этого в организм вводится красящий раствор. С помощью фиброгастроскопии мы находим очаг и, чтобы его изолировать, вводим биологический медицинский клей. Так источник, через который происходит потеря жидкости, блокируется. Эта операция новая, но очень эффективная – продолжается около 2–6 часов. Сейчас во всем мире ведется набор пациентов, которым нужна помощь.

– А когда американские коллеги уедут, операции продолжатся?

– Они завершили миссию вчера, но методику мы увидели и освоили – готовы внедрять.

За неделю медики прооперировали пятерых подростков 11–16 лет. Их объединяет сложный врожденный порок сердца, несколько этапов хирургических вмешательств и главная проблема – потеря белка. Много лет качество жизни этих ребят оставляло желать лучшего – им нужен был постоянный уход и горсти препаратов. Но хочется верить, что благодаря этой операции они начнут писать свою счастливую историю заново.

glushko@sb.by



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