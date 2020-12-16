Зимой некоторые люди испытывают чувство недомогания, которое вызывает трудности с ранним просыпанием, а также сложности при выполнении будничной работы. Объяснить причины возникновения данной проблемы смогли ученые из Австралии, пишет "Медицина и наука".
Ряд экспертов видят причину возникновения дневной сонливости, ухудшения настроения и депрессивных состояний в зимней мрачности, то есть в отсутствии необходимого для человека количества солнечных дней. Ученые из Университета Суинберн, Австралия, отмечают, что виной сезонных аффективных расстройств может являться недосып.
– Зимой у человека увеличивается потребность в продолжительном сне. И если наш организм еще хочет спать, а будильник "велит" подниматься – происходит сокращение периода сна, необходимого нашему организму для полноценного отдыха и восстановления сил, – рассказал профессор психологии Грег Мюррей.
В регулировании внутренних часов человека участвует большое число химических веществ и гормональных соединений в сочетании с внешними факторами, главным из которых является солнце. Давно установлена повышенная чувствительность фоторецепторов глаз к синему цвету, что является ключевым моментом в регулировке сна.
– Отсутствие достаточного освещения в утренние часы зимой способствует образованию фазовой задержки, проявляющейся трудностями с утренним пробуждением. Поэтому, если нет возможности сократить рабочий день, можно попробовать хотя бы отодвинуть его начало на час позже, – резюмировал профессор.
Фото: pixabay.com
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Ученые объяснили, почему зимой важно меньше работать
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