Учреждены геральдические символы Министерства экономики и юбилейная медаль

Учреждены эмблема и флаг Министерства экономики. Соответствующий указ об официальных геральдических символах подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Главы государства.





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Документом также утверждены положения об указанных геральдических символах, а также их описания и изображения.Разработка символики осуществлялась с учетом правил геральдики и исторических традиций развития экономических органов.Эмблема представляет собой круг со стилизованным изображением земного шара фиолетового цвета с контуром территории Республики Беларусь белого цвета в центре. На контуре размещена столбчатая диаграмма с устремленной вверх стрелкой как символ экономического роста страны. Верхняя часть эмблемы увенчана Государственным гербом Республики Беларусь и обрамлена белорусским орнаментом.Флаг воспроизводит изображение эмблемы, размещенной на прямоугольном полотнище фиолетового цвета.Учреждение данных геральдических символов будет способствовать сохранению и развитию исторических традиций Министерства экономики, а также популяризации службы в этом государственном органе.Александр Лукашенко также подписал указ, в соответствии с которым установлена юбилейная медаль "100 год беларускім эканамічным органам", утверждено положения о названном памятном знаке, его описание и образец свидетельства к нему.В текущем году в Беларуси отмечается 100-летие со дня образования белорусских экономических органов. Юбилейной медалью планируется награждать работников системы Министерства экономики, его ветеранов за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, а также иных лиц, активно сотрудничавших с министерством в части повышения эффективности белорусской экономики и уровня жизни граждан.