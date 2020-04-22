Учреждения здравоохранения Гродненской области получили более 335 тысяч рублей спонсорской помощи

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БЕЛТА

В главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома проинформировали, что к поддержке медиков присоединились областные и районные предприятия и организации разных сфер деятельности — промышленность, сельское хозяйство. Есть среди добровольных спонсоров и представители бизнеса, как крупных частных компаний, так и индивидуальные предприниматели. Оказывают посильную помощь и частные лица, общественные организации.Суммы разные — от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, отметили в главном управлении здравоохранения. Чаще всего спонсорская помощь направлялась на закупку средств индивидуальной защиты: респираторов, костюмов, защитных экранов. В некоторых случаях закупались другие необходимые для учреждения здравоохранения товары, например одноразовая посуда.Более 84 тысяч рублей направлено в адрес Гродненской областной инфекционной клинической больницы. В целом по районным организациям региона направлено около 160 тысяч рублей, областным — 120 тысяч рублей, городским — 54 тысячи рублей.Поддержать медиков может каждый. В областном управлении здравоохранения открыт благотворительный счет для этих целей. Средства с него дважды в неделю направляются на закупку средств индивидуальной защиты для медиков.