Учрежден флаг органов пограничной службы

Данное решение принято в целях сохранения и развития исторических традиций пограничных органов.Флаг органов пограничной службы представляет собой прямоугольное полотнище зеленого цвета. От центра флага в его углы расходятся четыре темно-зеленых луча, каждый луч обрамляют красные полосы. В центре полотнища размещена эмблема Государственного пограничного комитета.Согласно положению о флаге органов пограничной службы, он будет размещаться на зданиях Государственного пограничного комитета, территориальных органов пограничной службы, органа пограничной службы специального назначения и организаций, которые обеспечивают выполнение задач, возложенных на органы пограничной службы, а также в пунктах пропуска через государственную границу, на пограничных заставах, пограничных постах и в других подразделениях органов пограничной службы.