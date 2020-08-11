Учитель: душа и сердце болят за наших молодых людей

- Очень расстроена всей этой ситуацией. Только что была в церкви, оставляла записку для молитвы о вразумлении, - переживает учитель начальных классов из Минска Лилия Крайнова. - И сама молюсь, потому что не знаю, к чему это все может привести. Хотя с политикой я на вы, ничего в ней не понимаю, но вижу, что сейчас все очень напряжены. Я больше 40 лет работаю учителем начальных классов. А сейчас душа и сердце болят, особенно за наших молодых людей. Все это невероятно страшно, мы все под богом ходим.