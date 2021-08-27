Ученый считает, что арбузы можно выращивать и на севере Беларуси

Для бахчеводства Беларуси после этапа поисков и исследований актуальны организационные вопросы. Об этом заявил главный научный сотрудник Гродненского государственного аграрного университета профессор Александр Аутко, сообщает БЕЛТА.
По словам Александра Аутко, он занялся темой бахчеводства в Беларуси более 10 лет назад.
– Побывал на Всероссийском форуме овощеводов в Волгограде. И когда увидел местные плантации, тогда и возникло желание развивать бахчеводство в Беларуси. С тех пор проводили много исследований по адаптации технологий в нашей стране. И условия погодные, и техническое оснащение для этой культуры – все у нас есть. И постоянно растет интерес к этой теме. К примеру, в этом году некоторые фирмы отмечали небывалый спрос на семена арбузов. С учетом значительного импорта бахчевых это особенно актуально, – уточнил ученый.
Отмечается, что потенциал бахчеводства в нашей стране обозначен четко.
– Уже нет сомнительных и поисковых направлений. Сейчас работаем в основном над организационными вопросами. Пока используются завозные семена, но уже ведется работа и белорусскими учеными, – отметил Александр Аутко.
Он также сказал, что арбузы можно выращивать даже на севере Беларуси. Урожай будет, однако нужно соблюдать некоторые условия.
– Сейчас сортов очень много, селекция не стоит на месте. Выбор их должен определяться по принципу скороспелости. В условиях Беларуси растут различные сорта. И нужно использовать широкий ассортимент по скороспелости, чтобы создавать такой производственный конвейер. Потенциал настолько мощный, что выращиваем арбузы не только среднего веса, но и по 30–35 кг. Это более экзотические плоды, но факт свидетельствует о потенциале. К тому же наш арбуз экологически чистый, – обратил внимание профессор.
Ученый подчеркнул высокую ценность сочного плода с точки зрения питательности и пользы для здоровья.