Ученый считает, что арбузы можно выращивать и на севере Беларуси

По словам Александра Аутко, он занялся темой бахчеводства в Беларуси более 10 лет назад.– уточнил ученый.Отмечается, что потенциал бахчеводства в нашей стране обозначен четко.– отметил Александр Аутко.Он также сказал, что арбузы можно выращивать даже на севере Беларуси. Урожай будет, однако нужно соблюдать некоторые условия.– обратил внимание профессор.Ученый подчеркнул высокую ценность сочного плода с точки зрения питательности и пользы для здоровья.