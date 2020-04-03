Ученый рассказал, кто самый крутой супергерой

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон регулярно рассказывает в Twitter, какие ошибки совершили кинематографисты с точки зрения науки. Находясь на карантине, он решил обратить свое внимание на супергероев и обсудил вес молота Тора в разных местах Вселенной, рассказал о родной звездной системе Супермена и заявил, что Железный человек способен победить Бэтмена, пишет «Кинопоиск».

Тайсон признался, что как ученый предпочитает вселенную «Мстителей», как минимум из-за того, что ее супергерои начинали путь как ученые или получили силы благодаря достоверно вымышленным научным идеям, а не фантастически волшебным.

«В 1991 году Marvel представила карточку с Мьёльниром, молотом Тора, и заявила, что, сделанный из асгардского металла уру, он весит 19,1 кг. Но они не уточнили, где именно во Вселенной. Например, на Деймосе, луне Марса, этот вес превращается в 63 502,9 земного килограмма», — заметил ученый.

Он также обратил внимание, что если Тор — бог с соответствующими способностями, то ему на самом деле не нужны огромные мускулы, какие мы привыкли видеть у Криса Хемсворта.

Халку досталось еще больше: «Если Брюс Бэннер сохраняет изначальную массу тела, когда расширяется, чтобы превратиться в Халка, то его тело должно стать менее плотным. Если так, то в облике Халка у его тела плотность пробки от шампанского. Без обид».

Кто самый крутой супергерой? Наука знает ответ!

«После продолжительных размышлений я пришел к выводу, что среди супергероев без суперспособностей Железный человек победит Бэтмена в открытой схватке, но Брюс Уэйн победит Тони Старка. А Черная Вдова бьет всех», — считает Тайсон.

Кроме того, ученый поведал, что родная звездная система Криптона, планеты Супермена — LHS-2520, является реальным красным карликом в созвездии Южного полушария Corvus (Ворон).

Фото: кадры из фильмов киновселенной Marvel