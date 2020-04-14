Ученый рассказал, когда человечество сможет колонизировать Марс

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, — сказал он.Однако ученый считает, что настало время выйти человечеству из своей "скорлупы"., — отметил ученый.По словам Литвака, тренироваться жить на других планетах надо на Луне., — пояснил он.Ученый также рассказал, что уже обсуждаются различные технологии получения кислорода и водорода, спекания строительных материалов из лунного грунта и их тестирование на поверхности Луны и на борту автоматических посадочных миссий.Он добавил, что особый интерес сейчас представляют полярные районы Луны из-за потенциально больших запасов воды и ресурсов.