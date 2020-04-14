Человечество предпримет первые попытки колонизации Марса относительно скоро, но подгонка Красной планеты под людей — очень далекое будущее, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.
Фото: pixabay.com
"Наверное, первые попытки колонизации Марса люди сделают относительно скоро. А вот подогнать Марс под себя — это очень далекое будущее. С имеющимися технологиями это невозможно в принципе, поэтому сейчас на эту тему можно только фантазировать", — сказал он.
Однако ученый считает, что настало время выйти человечеству из своей "скорлупы". "Ведь важно понять, как долго мы можем жить и развиваться за пределами нашей "колыбели", способно ли человечество адаптироваться ко всем условиям, в том числе еще неизвестным, и насколько мы можем быть мобильными", — отметил ученый.
По словам Литвака, тренироваться жить на других планетах надо на Луне. "Венцом российской лунной программы как раз будет постоянно действующая база на поверхности. А на промежуточных этапах мы должны очень хорошо поработать с автоматическими станциями и роботами, чтобы создать все условия для этого", — пояснил он.
Ученый также рассказал, что уже обсуждаются различные технологии получения кислорода и водорода, спекания строительных материалов из лунного грунта и их тестирование на поверхности Луны и на борту автоматических посадочных миссий.
Он добавил, что особый интерес сейчас представляют полярные районы Луны из-за потенциально больших запасов воды и ресурсов.
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Ученый рассказал, когда человечество сможет колонизировать Марс
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