По мнению заведующего Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН профессора Сколтеха Георгия Базыкина, избежать роста числа мутировавших штаммов инфекции можно благодаря вакцинации. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Эксперт связал мутацию со стремительным распространением COVID-19.
«Чем больше распространяется эпидемия, тем больше мутирует вирус. Тем больше вероятность, что он создаст какие-нибудь проблемы. Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать», – подчеркнул эксперт.
По словам Базыкина, вакцина будет эффективной, несмотря на мутацию вируса.
Фото: pixabay.com
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Ученый рассказал, как остановить мутации коронавируса
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