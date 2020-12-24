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Ученый рассказал, как остановить мутации коронавируса

По мнению заведующего Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН профессора Сколтеха Георгия Базыкина, избежать роста числа мутировавших штаммов инфекции можно благодаря вакцинации. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.


Эксперт связал мутацию со стремительным распространением COVID-19. 

«Чем больше распространяется эпидемия, тем больше мутирует вирус. Тем больше вероятность, что он создаст какие-нибудь проблемы. Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать», – подчеркнул эксперт.

По словам Базыкина, вакцина будет эффективной, несмотря на мутацию вируса.

Фото: pixabay.com
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