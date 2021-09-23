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  2. Ученый рассказал, как белые медведи приспосабливаются к изменению климата

Ученый рассказал, как белые медведи приспосабливаются к изменению климата

Животные меняют рацион и некоторые привычки. Подробности рассказал специалист по климатологии и ледовой обстановке Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Илья Мордвинцев, слова которого приводит РИА Новости.


Ученый отметил, что медведям из-за изменения климата пришлось расширять рацион. «Мы озабочены теми медведями, которые остаются в летний, безледный период, испытывая зачастую голод, истощение, и гибель присутствует. Вместе с тем мы говорим о том, что медведи приспосабливаются к этим тяжелым условиям. Начинают питаться яйцами птенцов и птенцами, травяной растительностью, даже есть подтверждение охоты белого медведя на рыбу», – перечислил эксперт. Для сравнения: обычно белые медведи питаются тюленями.

По словам Ильи Мордвинцева, климатические изменения в Арктике выражаются сокращением ледового покрова, отсутствием многолетних льдов и ранним таянием льдов. В связи с этим меняются и привычки животных, которые привыкли к жизни во льдах. Ученый привел пример: «Самки с медвежатами при выходе из берлог привыкли, что раньше льды еще были, и медведи уходили из берлог, а сейчас им нужно уйти раньше, иначе медвежата погибнут».

Впрочем, как подчеркнул специалист, пока медведи в основном в летний период находятся на дрейфующих льдах. Там они находят достаточно питания и отлично себя чувствуют.

Фото: pixabay.com
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